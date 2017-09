Le nouvel album de Ninho '' Comme Prévu '' est enfin disponible dans les bacs !

Déjà incontournable...

Its time ! C’est la date que tout le monde attendait… Ce fameux 8 septembre 2017, date de sortie officielle du nouvel album de Ninho intitulé "Comme Prévu" !

Vous pouvez le télécharger dès maintenant sur la plateforme Apple Music ou vous rendre dans le magasin le plus proche pour avoir le visuel de la version CD.

Une longue attente pour un résultat réussi ! Un projet complet de A à Z mais qui garde ses particularités...

En effet, dans ce nouvel opus Ninho a décidé de varier les styles et les ambiances.

On le retrouve comme à son habitude à kicker sévèrement sur son quotidien de rue avec une écriture des plus virulentes mais sur des ambiances aux sonorités plus douces voire harmonieuses.

Un contraste qui permet au rappeur originaire du 77 de raconter la rue à sa manière, sans trahir ses nombreux fans venus pour entendre la vérité.

Pour ce troisième opus, " N.I " a décidé de faire confiance à de gros noms du rap Français comme Sofiane, Nekfeu, Alonzo ou encore Gradur.

Il a même prévu un bon petit feat avec son cousin Hös Copperfield, histoire de rendre complet cet album aux allures d’incontournables…

Tous les styles sont donc représentés, preuve que le rappeur n’a pas peur de prendre des risques et qu’il incarne très certainement l’avenir du rap en France, tant par sa créativité, son style que par ses textes.

On vous laisse découvrir l’album " Comme Prévu " !