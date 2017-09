Maitre Gims dévoile un nouvel extrait d'un son en Anglais !

Il part à l'attaque des States...

Tout le monde est dans l'attente de nouvelles concernant la sortie du prochain album de Maitre Gims, intitulé " Ceinture Noire ".

Le rappeur a seulement balancé deux clips en mai dernier : " Marabout " et " Ana Fi Dar " histoire de faire saliver ses nombreux fans...

Il travaille toujours sur ce prochain opus et s'amuse parfois à teaser ses nouveaux morceaux comme hier sur Snapchat où il a lâché un extrait inédit d'un nouveau son rappé en Anglais.

Un son bien ambiancé qui pourrait très certainement faire partie de son prochain album.

Ce n'est plus un secret pour personne, l'ancien membre de Sexion d'Assaut a une réelle envie de se tourner vers le marché américain !

Il est vrai que son succès s'est propagé partout en Europe avec de nombreux disques de platine ou encore au-delà de l'océan Atlantique.

Il y a un mois de ça, il dévoilait sur Snapchat et sur sa storie Instagram un de ses premiers morceaux anglophone intitulé " It is Done ". Un titre qui lui valut de nombreuses critiques en France...

Maitre Gims ne serait-il pas en train de prévoir un album 100% anglais pour le futur ?

Le mystère reste entier mais une chose est sure, les avis sont partagés sur ce nouveau projet.

On vous laisse donc vous faire votre propre opinion sur l'extrait en question !