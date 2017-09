On fait du Damso dans la 6 ème recette du Maskey !

7 minutes seulement pour apprendre à faire du Damso...

Maskey nous régale à nouveau dans une nouvelle recette oû cette fois-ci, il s'attaque au rappeur Belge Damso !

Après avoir dévoilé les secrets de la réussite de PNL, SCH, MHD ou encore Nekfeu, le voilà qu’il a décidé de donner la bonne recette à ses internautes pour devenir un Damso en puissance.

Le Youtubeur tombe à pic puisque le rappeur continue de faire parler de lui avec son tout dernier freestyle lâché à l’envers ou encore son violent couplet claqué dans le dernier morceau de Disiz La Peste !

En même temps, Damso est omniprésent sur la scène médiatique puisqu’il enchaîne les succès comme avec son deuxième album " Ipséité ", distingué d’un double disque de Platine.

Facile donc de s’attaquer au rappeur Belge sachant que " La recette de Maskey " prend de l’ampleur jour après jour et qu'elle est suivie par plus de 600 000 abonnés.

Mêlant humour et dérision en tournant parfois au ridicule certaines gimmicks et certains styles vestimentaires, le Youtubeur au visage masqué, nous prouve avant tout qu’il n’est qu’un simple fan de rap !

On imagine que Damso se délectera de cette vidéo et on espère qu'il l’a " signalera " sur les réseaux sociaux, histoire de booster un peu plus la popularité du Maskey.