Damso lâche un couplet pour Disiz la Peste dans ''Carré Bleu''

Deux artistes, deux écritures et un bête de son...

C’est la collaboration que personne n’attendait, Disiz La Peste et Damso réunis pour " Carré Bleu ", un son tout en douceur où l’écriture est reine !

À l’écoute " d’Amnésie ", le rappeur originaire d’Amiens n’avait pas caché son envie de faire un morceau avec le Belge et de partager quelques couplets…

Aujourd’hui c’est chose faites avec la sortie de ce nouveau son aux allures de classiques.

Il serait même question d’un deuxième morceau enregistré en studio, signe que les deux artistes se sont bien trouvés…

Avec un flow puissant et percutant, Damso nous dévoile les traits les plus sombres de sa personne, de quoi ravir et convaincre son acolyte du jour…

Pour Disiz, le Belge est un artiste accompli avec un sens artistique très prononcé et une écriture digne des plus grands… Il n’est pas impossible de les revoir collaborer dans le futur.

Maintenant que le premier son est sorti, on attend forcément le second !