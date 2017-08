Will Smith remonte sur scène pour un tout nouveau single :

Le Prince de Bel-Air est de retour...

Bientôt la cinquantaine et pourtant Will Smith continue toujours de nous surprendre. Entre ses innombrables rôles au cinéma et une carrière plus que reconnue pour le « bad boy », le voilà de retour en studio pour un nouveau single avec son acolyte Jazzy Jeff !

C’est devant le public de la Tower Headland Arena (Angleterre) que le « Prince de Bel-Air » a dévoilé en exclu le tout nouveau morceau : « Get it ».

Un son plus funky, plus ambiancé, mise à la mode d’aujourd’hui et qui – selon l’acteur – est censé répondre au chaos qui règne actuellement sur la planète.

Cerise sur le gâteau, le titre semble être le premier d’une longue série puisque le « Fresh Prince » et Jazzy ont affirmé qu’ils planchaient depuis 2015 sur un nouvel opus.

Pour rappel, les deux artistes avaient connu le succès en 1988 en signant un double disque de platine pour leur album : « I’m the DJ, He’s the Rapper ».

En tout cas, ce premier son promet de belles choses pour la suite ! On vous laisse écouter ça...