Eminem lâche un énorme

Slim Shady en mode 8 Mile...

Eminem n'est jamais le dernier quand il s'agit d'exprimer son opinion politique sur scène, que ça soit à travers ses chansons ou tout simplement devant son public lors du Reading Festival qui se tenait ce week-end en Angleterre.

Slim Shady a profité de l'évènement pour balancer un " F*ck Trump " qui par la suite a été repris par plus de 90 000 personnes présentes ce soir-là.

Le prince du Détroit n'a toujours pas digéré les évènements de Charlottesville que le président américain n'a pas réellement voulu condamner...

Il avait déjà balancé quelques punchlines sur l'homme politique dans le morceau " No Favors " de l'album de son poto Big Sean...

Il a donc récidivé ce week-end mais cette fois-ci avec une violence particulière comme pour montrer tout son dégoût envers le résident de la maison blanche.

Côté musique, Eminem prépare son dernier album pour la rentrée 2017, c'est à dire dans quelques semaines.

Un album où de nombreux artistes ont apporté leur contribution, comme un certain Dr Dre qui ne s'arrête toujours pas d'enregistrer des sons.



The Marshall Mathers is here !