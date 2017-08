MHD en featuring avec Drake ?! Le mystère reste entier...

La puissance elle est là...

Le 13 Septembre prochain, MHD entamera sa grande tournée internationale du côté de Boston, preuve que le jeune rappeur de 22 ans continue sa belle ascension vers les sommets du Rap Français.



Son " Afro Trap " avait déjà conquis tout l'Hexagone, maintenant place aux États-Unis. Alors qu'on attend déjà son prochain album, MHD a décidé de faire patienter ses nombreux fans et pour ça il a annoncé récemment un gros featuring avec Niska!

Du très très lourd en perspective... Mais le prince de l'Afro Trap ne compte pas s'arrêter-là, une autre surprise est prévue à en croire sa derniere publication Instagram, où il prend la pose aux côtés d'un certain Drake !

Pogba ne serait-il pas derrière tout ça ? On sait que le rappeur américain est un fan inconditionnel du footballeur français... MHD étant très proche lui aussi du Mancunien, la rencontre entre les deux artistes a finalement été plus simple que prévue.

Même si le cliché semble annodin, il a tout de même été partagé par le producteur DSK On The Beat sur Twitter qui s'est permis d'ajouter " wait "à sa photo, comme pour laisser planer le mystère sur cette éventuelle collaboration.

Maintenant il ne reste plus qu'à croiser les doigts et espérer qu'un tel projet voit le jour. Rien n'est dévoilé pour le moment même si cette collaboration en fait déjà rêver plus d'un... Avec le talent de Drake et le potentiel d'MHD, leur son risque d'être mémorable !

Une chose est sûre : MHD, c'est la Champions League !