MTV VIDEO MUSIC AWARDS 2017 : Kendrick Lamar raffle tout sur son passage !

♫ Sit down, be humble... ♫

C'était l'événement à ne pas manquer hier soir aux States ! Les MTV VMA 2017 qui récompensent les artistes de l'année en matière de musique et de vidéo. Présenté par la très élégante Katy Perry, le show a duré plusieurs heures et a vu Kendrick Lamar raffler une grande quantité de statuettes... Cette année le King c'est lui et son titre " Humble "!



Hier soir - en Californie - se tenait la 34 ème cérémonie des MTV Video Music Awards ! Pour animer cette belle soirée, rien de mieux que de prendre une fille du coin : Katy Perry. La chanteuse de 32 ans est arrivée sur scène en combinaison d'astronaute et a rapidemment donné le ton à la soirée, en brandissant un journal intitulé : " Le monde est en feu ". Un geste qui n'a rien de surprenant quand on connaît les engagements politiques de cette dernière...

Malgré ça, Katy Perry a clairement assuré le show pendant plus de 3 heures qui ont vu de nombreux artistes très connus se succéder sur scène. Elle s'est même octroyé le privilège de chanter son tout nouveau titre " Swish Swish " en duo avec Nicki Minaj.



Côté récompense, c'est simple ! Kendrick Lamar était nominé dans 8 catégories et le chanteur au disque de platine est reparti avec 6 trophées pour son titre " Humble " : vidéo de l'année, meilleure chanson Hip-Hop, meilleure photographie, meilleure réalisation, meilleure direction artistique et meilleur effet visuel. À côté de ça, on notera que Kanye West est reparti avec sa statuette aussi, celle de la meilleure choregraphie pour son clip " Fade ". L'espoir de l'année n'est autre que Khalid, qui a ambiancé toute la salle avec son titre " Location ". Et le son de l'été, c'est forcement " XO Tour Llif3 " de Lil Uzi Vert, du très très lourd...



Pour clotûrer ces MTV VMA 2017, Pink s'est vu remettre un prix d'honneur pour récompenser l'ensemble de sa carrière, une distinction bien méritée !