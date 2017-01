DMX de retour en 2017 !

Le rappeur devrait sortir un album dans le courant de l'année

Décidément les anciens ont envie de rejouer avec les mots !

Après IAM et l'annonce de leur nouvel album, c'est de l'autre côté de l'océan que l'un des plus grands rappeurs de tous les temps a fait une annonce surprise pour le plus grand bonheur de tous ! En effet, le rappeur DMX a posté sur son profil Instagram une photo qui laisse penser à une pochette d'album.

Swizz Beatz, producteur et membre des Ruff Ryders, a annoncé que l'album devrait être produit par Dr. Dre et Kanye West, autant dire ce qui se prépare qui, on l'espère, sera du même niveau que son projet légendaire "It's Dark and Hell Is Hot" sorti à la fin des années 90. Un retour qui ferait beaucoup de bien au rappeur qui a frôlé la mort de près l'an dernier et qui combat ses addictions notamment de drogue. DMX s'est préparé à son retour en s'exerçant aux côtés de Puff Daddy lors de la tournée de ce dernier "Bad Boy Family reunion Tour".

Pensez-vous que le rappeur puisse faire un retour gagnant en 2017? En tout cas, le rappeur vient de balancer sur soundcloud un nouveau titre en compagnie de Swizz Beatz disponible ci-dessous !