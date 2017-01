Keblack au top avant la sortie de son album

Premier du classement yacast top Youtube devant Maitre Gims et Booba.

En 2016, Keblack a imposé son flow avec « j’ai déconné » repris même par des joueurs de l’équipe de France durant l’Euro de football. Sans oublier ses featurings avec Naza , Fababy et Youssoupha pour le titre "Temperature" ou encore plus récemment avec Dj Myst, Hiro, Jaymax, Naza & Youssoupha pour le remix de "On est Équipé".

Le rappeur de l’Oise a fini l’année 2016 avec son titre ''Bazardée''. Un visuel parfait pour teaser son prochain projet, un album baptisé ''Premier Étage'' dont la sortie est prévue pour le 27 janvier 2017. Le titre « bazardée » atteint aujourd’hui la première place du classement Yacast top youtube devant Maitre Gims en deuxième place et Booba avec "DKR" en troisième place.

Sur son compte Instagram, il remercie ses fans du soutien :

Sur son compte Instagram , Keblack a lancé un défi à ses fans faire une vidéo avec le titre « Premier Etage ». Un défi qui rassemble déjà une grande communauté sur Insatgram.

On attend avec impatience son album dans quelque semaine.