Drake provoque Rihanna sur scène

Si le rappeur a décidé de mettre un terme a son clash avec Meek mill, il pourrait bien cette fois partir en guerre contre son ex

Alors qu’il file le parfait amour avec sa nouvelle petite amie, Jennifer Lopez, Drake a profiter d’un show à Las Vegas pour envoyer une pique a son ex Rihanna. Après avoir lancé son titre Work, tube planétaire qu'il partage avec Riri, Drizzi s’est finalement ravisé et aurait demandé au Dj de stopper le morceau lançant au passage « ce titre, c’est du passé ! »

Pas sûr que la Barbadienne apprécie cette provocation de la part de son ex. Elle qui a pour habitude de ne pas se laisser faire et de répondre via les réseaux sociaux n’a pour l’heure pas daigné répondre. Après tout l’indifférence est le meilleur des mépris…