Gradur annonce son disque d'or et son dernier projet en 2017 !

« Where is l'album de Gradur » est désormais disque d'or.

Le 25 novembre dernier, Gradur sortait son album « Where is l’album de gradur » il est maintenant disque d’or avec plus de 50 000 albums vendus en vente physique et équivalent en streaming.

Il a voulu remercié son public:

Un tweet qui vient rassurer ses sheguey , en effet pour annoncer ses vœux de 2017 il a posté ce tweet qui a fait trembler le rap game.

Le rappeur de Roubaix a joué avec les émotions de ses fans qui étaient à la fois heureux de la nouvelle année et qui regrettait déjà 2017. Le hashtag #DernierJéproPour1017 a semé la confusion sur la toile. 1017 une erreur de frappe ?

L’avenir de Gradur est donc flou mais gardons espoir. Ce genre de farce est à la mode dans le rap game. Rappelez-vous Maitre Gims :