Travis Scott offre une maison de rêve à ses parents !

Voilà un superbe cadeau de Noël qui est loin de passer inaperçu...

Le rap Game US et Noël, en voici une longue histoire... Pendant cette période, nombreux sont ceux à livrer leurs petits cadeaux à eux, le plus souvent des morceaux inédits ou des mixtapes à télécharger gratuitement.

D'autres préfèrent étaler leur richesse sur les réseaux sociaux et se gargariser tranquillement de leurs succès... Puis il y a Travis Scott.

Ce dernier a en effet fait le bonheur des sien avec un superbe présent. Il a en effet offert une superbe maison à ses parents. L'action d'un joli fils à maman ! Une baraque dans laquelle on pourrait même tourner de sacrés clips.