Yo Gotti signe sur Roc Nation, le label de Jay-Z !

Pour occasion, le rappeur balance ''Castro'' en featuring avec Kanye West, Big Sean, 2 Chainz et Quavo.

Plus tôt cette année, en février pour être précis, Yo Gotti avait éclaté le game avec un visuel hilarant. Le clip du morceau ''Down In The DM'', qui tutoie aujourd'hui les 100 millions de vues...

Un nouveau tour de force dans une grosse carrière, de quoi s'offrir une signature en grande pompe chez Jay-Z et son label Roc Nation. Une arrivée fêtée comme il se doit, avec un morceau dantesque baptisé ''Castro'' en compagnie de rien de moins que Kanye West, Big Sean, 2 Chainz et Quavo.

Parfait pour enchaîner les références à un Fidel aujourd'hui disparu, mais aussi aux bootys des latinas... On attend la réponse de J-Lo, citée dans ce futur tube...