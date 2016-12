Toutes les influences de Jul en une vidéo !

Konbini a retracé le parcours musical du rappeur, de France Gall à Sisqo en passant par Aqua...

Jul n'est pas un rappeur comme les autres. S'étant fait tout seul, le bonhomme rappe toujours comme il l'entend et cela porte ses fruits. En tête des charts, l'artiste originaire de Marseille sait combler son public en piochant un peu partout dans l'univers de la pop...

Pour mieux comprendre le phénomène, le site web Konbini a réalisé une vidéo compilant les influences principales du phocéen. On navigue ainsi de France Gall jusqu'à Sisqo en passant par les groupes des 90's et des 80's Aqua et Début de soirée...

De sacrés clins d'oeil qu'on vous laisse découvrir ici !