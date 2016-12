Le rap, champion du monde du streaming !

Comme en 2015, les musiques urbaines s'offrent la pôle position des plateformes en ligne...

Que ce soit dans le monde ou dans l'hexagone, le hip hop est un genre dominant, surtout en matière d'écoute via les plateformes de streaming. Selon les bilans publiés par les entreprises que sont Deezer et Spotify, les musiques urbaines tiennent une nouvelle fois le haut du pavé.

Côté monde, Drake occupe la première position (4,7 milliards de streams) devant Justin Bieber, Rihanna, Twenty One Pilots et Kanye West.



En France, le top 5 des artistes les plus écoutés est composé (dans l'ordre) de Jul, PNL, SCH, Booba et Maître Gims. Niveau album, le podium consacre le genre avec PNL (Dans La Légende), Jul (Emotions) et MHD (opus éponyme).