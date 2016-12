PNL entre encore ''Dans La Légende''

Les récompenses n'arrêtent pas de tomber pour N.O.S et Ademo...

Cinq singles d'or et un single de platine. Voilà le fier bilan que peuvent aujourd'hui dresser les membres de Peace'N'Lovés suite à la sortie de leur dernier album, le bien nommé ''Dans La Légende''.

C'est sur instagram, hier soir, que les deux frères, N.O.S et Ademo ont rendu publics les comptes des singles de leur projet. Sans surprise, ceux-ci atteignent des sommets.

Ainsi, le titre ''Naha'' attrape la certification de ''single de platine'', pendant que les morceaux ''Bené'', ''J'suis QLF'', ''Dans La Légende'', ''DA'' et ''Onizuka'' font avec le single d'or... Un joli succès, un de plus pour PNL, l'un des groupes les plus innovants de ces dernières années !