Hommage à Phife Dawg, une rue de New-York porte son nom !

Son groupe, A Tribe Called Quest, revient d'ailleurs avec un tout nouveau clip...

Phife Dawg, voici un des pionniers du hip hop malheureusement disparu. Pour pallier son départ vers l'au-delà, ces coéquipiers d'A Tribe Called Quest ont récemment dévoilé leur ultime album, le génial ''We Got It From Here… Thank you for your service''. Aujourd'hui l'heure est de nouveau à l'hommage avec le clip du morceau ''We The People....'', mais pas seulement.

En effet, la ville de New-York a annoncé qu'une rue du quartier de Saint Albans dans le Queens, serait désormais renommée pour honorer la mémoire du rappeur. Le croisement entre le Linden Boulevard et la 192e rue portera donc le nom de ''Malik «Phife Dawg» Taylor Way''. Une belle initiative célébrée par Q-Tip, Jarobi White, etc... R.I.P Phife Diggy !