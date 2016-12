Une mixtape en une nuit pour Gucci Mane et Future !

Découvre la nouvelle mixtape de Guiccy Mane et Future : Free Bricks 2 (Zone 6 Edition) !

Après une première collaboration sortie en 2011 intitulée "Free Bricks", les deux rappeurs ont créé la surprise en dévoilant six nouveaux titres enregistrés... la veille !

Personne n'était au courant de la sortie de ce projet et de sa diffusion sur Soundcloud. Même Future ne s'attendait pas à la voir sortir si rapidement ! Gucci Mane s'est d'ailleurs déjà prononcé sur le sujet : "Ces titres n'ont même pas vingt-quatre heures. C'est comme si on vous emmenait en cabine avec nous."

Sur des productions signées Zaytoven, Metro Boomin et Southside, ce projet est encore plus puissant et travaillé que le premier volume. On attend désormais avec impatience la sortie de l'album de Guwop : "The Return of East Atlanta Santa" qui s'annonce comme une bombe !

Décidément beaucoup de choses se passent en ce moment dans la vie de Gucci, entre la mixtape, l'album prévu pour le 16 décembre prochain et le premier titre classé numéro un de sa carrière avec son featuring sur "Black Beatles" de Rae Sremmurd, l'année 2016 s'achève en beauté pour lui !