Craig David pose sur l'Afro-Trap de MHD !

Après PNL et Jul, le chanteur poursuit son chemin à travers le rap français...

Utiliser les morceaux les plus populaires du rap français en 2016 et faire chanter le talentueux Craig David dessus ? Une idée un peu dingue qui est à mettre à l'actif du site Konbini. Aujourd'hui, sachez que les spécialistes de la pop culture ont encore frappé.

Après des essais sur les intrus des titres ''Le Monde Ou Rien'' de PNL puis ''Wesh Alors'' de Jul, Craig David s'attaque à ''Afro Trap Partie 3'' du jeune MHD !

Bientôt, le chanteur s'attaquera-t-il à Booba, Rohff ou Kaaris? La question mérite d'être posée... Niveau chant, on valide une fois de plus ! Et vous ?