Quand Craig David remixe PNL !

Pour Konbini, le chanteur s'est attaqué au phénomène venu des Tarterêts...

Depuis quelques semaines, PNL agit comme un superbe raz de marée qui défonce tout dans le monde de la pop-culture. Tout ce qui est ''pop'', voilà ce qui intéresse le média Konbini, site internet devenu spécialiste dans la création de divers contenus jouant la carte du cool.

Aujourd'hui les deux frères Ademo et N.O.S sont donc passés sous le mixer d'un certain Craig David... Une belle surprise, car le chanteur parvient à tirer le meilleur de sa voix et de la fameuse production du célèbre morceau ''Le Monde Ou Rien''.

D'après Konbini, il ne s'agit ici que d'une première partie... Rendez-vous donc bientôt avec d'autres grands noms du rap français !