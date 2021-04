Les Rap Contenders font leur grand retour!

Préparez vous à voir de nouvelles battles.

Une nouvelle qui va en réjouir plus d'un ! La ligue française de battle rap a capella Rap Contenders revient en force. Leur annonce a été simple, pas de phrases complexes, ils vont directement au but, la date du 15 mai a été donné. On est impatient !

Rap Contenders a marqué toute une génération d'amateurs de rap qui ont encore à l'heure actuelle ses plus grosses punchlines en tête. Le principe est simple, deux rappeurs s'affrontent, le but étant de ridiculiser le plus l'adversaire. Ils ont chacun 1 minute 30 pour lâcher les phrases les plus piquantes qui mettra KO la personne en face. Souvent sur trois rounds, le gagnant est choisi par un jury. Les RC ont accueilli de nombreux rappeurs qui ont percé par la suite, on pense notamment à Nekfeu.

Crée par Dony S et Stunner en 2010, les Rap Contenders avait pris un coup eux aussi avec la pandémie mondiale rendant impossible les performances avec le public traditionnellement présent. Alors qu'ils fêtaient leurs dix ans, les évènements furent impossible à organiser. Ils ont donc décidé de faire le choix du livestream. Sûrement inspiré par Verzuz, émission qui cartonne outre-Atlantique, les prochains RC seront donc filmés et diffusés en live sur Internet, et le public pourra commenter en direct. Espérant que ça n'enlève en rien la dynamique du show.

Driver, présentateur récurrent des battles, a fait l'annonce du grand retour sur ses réseaux et sur la chaine YouTube RC. Il donne les principales informations dont la date et la forme de diffusion mais on n'en sait pas plus. On reste donc à l'affût pour la prochaine révélation, peut-être le nom des rappeurs du premier battle...