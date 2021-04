Cette nuit avait lieu ce Verzuz de légende(s).

Pour leur premier événement sur Triller, Timbaland et Swizz Beatz, les deux créateurs du format Verzuz ont fait très fort puisqu'ils ont réuni les légendes Isley Brothers et Earth, Wind & Fire dans une battle animée par Steve Harvey.

Les deux groupes ont chanté leurs plus grands tubes et ont raconté des anecdotes de tout ce qui leur est arrivé durant leurs longues et prolifiques carrières.

A noter que le prochain Verzuz opposera Method Man et Redman le 20 avril prochain.