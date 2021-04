Nipsey Hussle : les rappeurs lui rendent hommage

Pour le deuxième anniversaire de sa mort.

Le 31 mars 2021 marquait le deuxième anniversaire de la mort du regretté Nipsey Hussle. Figure emblématique du rap west coast, le rappeur originaire de Los Angeles plus précisément du quartier de Crenshaw, a marqué les esprits. De nombreux artistes lui ont rendu hommage à travers différentes publications sur les réseaux sociaux.

Deux ans déjà que Nipsey s'est fait tuer devant sa boutique de vêtements "The Marathon Clothing Store" située au centre commercial du Marathon Plaza, au sud de Los Angeles, dont le défunt était également propriétaire. Il avait succombé à ses blessures, une balle à la tête et une au torse.

Nipsey Hussle a marqué les esprits certes grâce à sa musique mais surtout par son implication envers sa communauté, on le surnommait le "local hero". Là où les rappeurs cherchent à quitter leurs quartiers d'origine dès qu'ils en ont la possibilité, Nipsey a fait le choix délibéré de rester à Crenshaw et d'utiliser sa notoriété et son argent pour développer des entreprises locales et aider les jeunes.

Très indépendant, le Californien a décidé très vite de créer son propre label "All Money In" afin d'être le seul propriétaire de sa musique. Refusant au passage de très grandes propositions de signature dans des labels comme celui de Rick Ross ou encore celui de Lil Wayne. Nipsey Hussle a toujours revendiqué vouloir faire de la musique engagée, inspirante. Il n'hésite pas à dénoncer le racisme et les injustices sociales dans ses titres et à exposer ses opinions politiques, on pense notamment au "FDT" en featuring avec YG où il scande "F**k Donald Trump".

C'est pour toutes ces raisons que l'artiste est devenu un exemple et est respecté par le milieu du hip-hop. Nipsey Hussle s'est même retrouvé en tendance sur Twitter où ses fans mais aussi ses amis lui ont rendu hommage : Rick Ross, Snoop Dogg, G-Eazy... La liste est longue...