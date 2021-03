Lil Nas X : la polémique prend de l'ampleur !

Le rappeur est attaqué par Nike et Joyner Lucas.

Depuis la sortie de son dernier morceau, "Montero (Call Me By Your Name), Lil Nas X est au centre de toutes les discussions. S'il s'est déjà défendu quant à ses choix artistiques autour de cette vidéo, il doit pourtant aire face chaque jour à de nouvelles attaques et à de nouveaux problèmes. Cette fois, il est cerné à la fois par Nike et par Joyner Lucas.

Selon les informations de TMZ, la marque à la virgule a décidé de poursuivre MSCHF Product Company qui a aidé le chanteur à créer la très controversée "Satan Shoes". Nike attaque la société pour contrefaçon car le logo emblématique de Nike est bien mis en évidence sur les versions personnalisées portées par Lil Nas X. Le géant de la sneaker demande des dommages et intérêts et veut que le tribunal bloque les futures ventes.

Il faut dire que les chaussures portées par l'auteur de "Old Town Road" sont des Nike Air Max 97 personnalisées avec de l'encre rouge, une goutte de sang humain dans la semaille, un pentagramme sur les lacets et "Luc 10:18" brodé sur le côté. Il s'agit du verset de la bible qui explique la chute de Satan. Le public a évidemment cru que Nike était derrière tout ça, ce que le marque n'a pas vraiment appréciée.

Lil Nas X Apologizes for Satan Shoe https://t.co/bQ1hbmHQqh pic.twitter.com/hM5vsLRSAk — nope ???? (@LilNasX) March 28, 2021

Lil Nas X et MSCHF ont produit 666 (le nombre du malin) paires. Mais si Nike gagne son procès, ils ne pourront pas les mettre en vente.

La firme à la virgule n'est pas la seule à ne pas avoir apprécié le clip et "les chaussures du diable". L'éditorialiste conservatrice Candace Owens, le pasteur Mark Burns et la chanteuse chrétienne primée aux Grammy Awards Kaya Jones y ont aussi trouvé à redire ainsi que la star NBA à la retraite Nick Young. Côté hip-hop, c'est Joyner Lucas qui est passé à l'attaque en tweetant :

"Le plus gros problème pour moi c'est qu'il ne comprend pas que "Old Town Road" est un hymne pour tous les enfants. Les enfants l'aiment pour ce disque. Ils se sont mis à l'écouter et se sont abonnés à ses différents comptes. Et, sans avertissement, il sorti ce clip et tous les enfants l'ont vu..."

Juste avant, il avait dit exactement le contraire. D'ailleurs, ses tweets ont disparu depuis...

"Cette vidéo de Lil Nas X est sauvage mais en tant qu'artiste, il fait ce qu'il est censé faire. Créer des moments viraux, faire parler les gens et créer du contenu auquel le public va réagir. La formule fonctionne ! Je doute qu'il adore réellement le diable."

Lil Nas X qui n'a pas la langue dans sa poche à rappeler qu'il parlait de thèmes potentiellement offensants dans "Old Town Road" comme la consommation de lean ou l'adultère.

"Si vous avez laissé vos enfants écoutez, vous ne pouvez vous ne prendre qu'à vous-mêmes."

Le jeune rappeur n'est certainement pas décidé à se laisser faire même si la polémique ne dégonfle pas.