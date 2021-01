Confinement : quand les stars du rap donnent des conseils de fitness

Method Man, Megan, 2 Chainz, Busta Rhymes donnent l'exemple.

Avec la pandémie COVID-19 qui fait toujours rage à travers le monde, les gens se retrouvent essentiellement avec deux choix : soit sortir de la quarantaine plus en forme physiquement et mentalement, soit s'asseoir sur le canapé en mangeant des chips et en se sentant désolé pour eux-mêmes et leur physique... Les stars du rap game ont donc décidé de les aider et relèvent le défi de mettre leurs fans dans la forme de leur vie.

Prenons l'exemple de Megan Thee Stallion. La semaine dernière, elle a annoncé qu'elle avait commencé les séances d'entraînement intenses avec l'aide d'un entraîneur personnel dans le cadre d'un programme qu'elle a surnommé "Hottie Boot Camp". On y trouve de la pole dance, du kickboxing et des poids. Elle a également changé ses habitudes alimentaires et une semaine plus tard, elle voit déjà les résultats.

"#HOTTIEBOOTCAMP SEMAINE 1 terminée. Nous avons obtenu un petit résultat et on peut voir les progrès."

Pendant ce temps, Method Man envoie du lourd dans sa salle de gym personnelle. Le mois dernier, la légende du Wu-Tang Clan a partagé une vidéo Instagram de lui-même en train de faire un "dead lift" de plus de 200 kilos. En octobre 2020, Meth a révélé dans le magazine Men’s Health ce qui le motive à rester en forme à 49 ans : son âge justement !

Busta Rhymes, qui a été critiqué pendant des années pour avoir pris beaucoup de poids au fur et à mesure que sa carrière progressait, a également dévoilé ses abdos nouvellement dessinés en octobre dernier, alors qu'il allait sortir son tout dernier album, "Extinction Event 2: The Wrath of God".

Dans une publication Instagram, Bus-A-Bus a remercié son entraîneur Victor Munoz, qui coache d'autres célébrités et donne des conseils d'alimentation et de nutrition.

L'une des transformations les plus impressionnantes est sans doute celle d'Action Bronson qui pesait près de 180 kilos et était exposé à beaucoup de problèmes de santé, en particulier un diabète de type II. Mais il a complétement changé de vie après avoir eu un enfant et a débuté une sévère cure de remise en forme et a perdu plus de 56 kilos en moins d'un an.

"Je veux être là pour ma famille" a-t-il expliqué au magazine Men's Health. "Cela ne serait pas arrivé si je n'avais pas pris cette décision..."

2 Chainz a également profité de la situation pour accélérer ses passages à la salle de sport. Celui qui jouait au basket à l'université a publié plusieurs vidéos sur Instagram sur lesquelles on le voit se mettre en forme dans un gymnase faisant de sa santé une priorité absolue pour 2021.