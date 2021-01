6ix9ine : découvrez le trailer du documentaire de Showtime

La vie de 6ix 9ine continue de fasciner.

On le sait, la vie de 6ix9ine est hors-norme. Alors que la plateforme Hulu a déjà sorti un documentaire sur le rappeur de Brooklyn en 2020, c'est maintenant au tour de la chaîne Showtime de se lancer avec la série en trois partie "Supervillain: The Making of Tekashi 6ix9ine" qui va débarquer le 21 février prochain et dont la bande-annonce vient d'être révélée par Complex.

Basé sur le film "Rolling Stone" qui date de 2019, cette docu-série détaillera l'ascension de Daniel Fernandez et montrera comment il est passé de rappeur inconnu de Brooklyn jusqu'à devenir l'un des artistes les plus polarisants du rap mondial. La série est produite par les mêmes producteurs que ceux qui sont derrière la série documentaire consacrée au Wu-Tang Clan. Et pour aller encore un peu plus loin, Showtime a même annoncé un entretien exclusif avec Tekashi à l'issue de la diffusion.

"Nous vivons dans un monde de paraître, celle où il faut attirer l'attention. Une culture numérique qui peut permettre aux personnes sans talent ni moralité de devenir célèbres", a déclaré le directeur de la chaîne, Karam Gill, dans un communiqué. "Cette série est plus grande que 6ix9ine. C’est un récit édifiant sur la célébrité fabriquée et comment, lorsque notre société permet aux "supervillains" de se développer, les dommages collatéraux peuvent être énormes. À l'ère de Trump et de l'insurrection du 6 janvier, il est extrêmement important de comprendre et d'analyser ces histoires."

Ce qui est fou, c'est la controverse accompagne Tekashi à quasiment chaque étape de sa carrière et il est vraiment difficile de détourner le regard ou même de ne pas suivre sa carrière, que l'on soit fan ou hater. Le fait de devenir une balance n'est qu'un acte marquant de plus dans son histoire et on aurait pu penser que cela allait mettre un terme à sa carrière. Mais, à sa sortie de prison, il a enchaîné les hits et a même obtenu un numéro un au Billboard avec "Trollz", son feat avec Nicki Minaj. Et si son album a été un échec (relatif), tout ce qui touche à 6ix9ine de près ou de loin continue de fasciner le public.