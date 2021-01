Jim Jones veut un Verzuz entre Dipset et G-Unit

Il pense que ce serait agressif

Cela fait des années que Jim Jones et 50 Cent s'opposent. Alors quand dans un post Instagram, Datpiff (la légendaire plateforme de mixtapes, NDLR) a demandé à ses followers qui gagnerait si jamais un Verzuz entre le G-Unit et le Dipset était organisé, le capo du crew new-yorkais a sauté dans les commentaires et sa réponse a été sans ambiguïté :

"Cinq enregistrements de Cam, 5 enregistrements de Juelz, 5 enregistrements de Jim, 5 enregistrements de Dipset. Cela suffira pour les fumer..."

Interrogé dans le podcast de Joe Budden il y a quelques semaines, Jim Jones avait déjà évoqué ce sujet. Pour le Capo du Dipset, si une rencontre avait lieu entre le G-Unit et son propre crew, ce serait "agressif".

"S'il y avait une chance que le truc avec G-Unit se produise [...] Je dirais que ce serait probablement encore plus agressif que le Verzuz entre Jeezy-Guwop. Je veux lutter et me battre !"

Malheureusement pour les fans des deux crews, il y a quand même peu de chances que ça arrive notamment parce que 50 Cent a déclaré plusieurs fois ces dernières semaines qu'il voulait oublier le G-Unit et qu'il en plein beef avec un de ses anciens collègues, Young Buck.

Ceci dit, il s'est passé des choses tellement étranges durant les Verzuz que tout semble possible. Gucci Mane a fait la paix avec Jeezy, Brandy et Monica se sont réconciliées également. Alors il ne faut jurer de rien...