Kanye West et Kim Kardashian : séparés depuis plus d’un an ?

Le couple se serait plus ensemble depuis longtemps.

Selon une source proche des deux stars, la relation entre Kanye West et Kim Kardashian serait terminée depuis plus d’un an, bien avant l’annonce de leur divorce.

Les histoires d’amour des personnalités publiques font généralement beaucoup de bruit. Mais lorsqu’il s’agit de séparation ou pire encore de divorce, là les spéculations ne s’arrêtent plus. Aujourd’hui, c’est au tour d’un des couples les plus connus de la planète de faire couler beaucoup d’encre. Il y a quelque temps, des rumeurs annonçaient la demande de divorce faite par Kim Kardashian et sa volonté de mettre fin à ses sept ans de mariage avec Kanye West. Une fois la rumeur confirmée, de nombreuses questions ont été soulevées concernant la garde de leur quatre enfants. Une proche du couple star avait même confirmé au magazine People que les deux parents allaient se battre pour en avoir la garde. Aujourd’hui, une autre source aurait confié, toujours au magazine People, que Kim et Kanye seraient en réalité séparés depuis plus d’un an : "L’histoire d’amour entre Kim et Kanye est terminée depuis longtemps, depuis plus d’un an. Elle ajoute également : Kim est devenue plus indépendante et en a eu marre de ses dérapages, de ses sorties, de la campagne présidentielle, de ses tweets. […] Kim sait ce qu’elle veut faire avec sa vie. Elle veut vivre à Los Angeles, créer une vie stable pour ses enfants et se focaliser sur ce qui la passionne dans son travail. Ils ne sont pas sur les mêmes attentes en termes de futur et de vie de famille. Et Kim le vit bien."

Il semblerait que, malgré plusieurs mois d’efforts, le rappeur et la star de télé-réalité n’aient pas pu sauver leur relation. C’est probablement pourquoi Yeezy a aujourd’hui accepté (à contrecœur) de divorcer. Déjà qu’un divorce n’est pas une chose facile, le fait qu’il soit, en plus, publique ne doit pas arranger la situation. Quoi qu’il en soit, c’est la fin pour KimYe. De son côté, la cheffe du clan Kardashian/Jenner se concentre sur sa vie de femme d’affaire. Une nouvelle gamme de sa marque de parfums KKW Fragrance doit d'ailleurs sortir cette semaine, le 21 janvier.