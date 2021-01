Lil Uzi Vert : son impresionnante collection de voitures customisées

Le rappeur a beaucoup investi !

On le sait, les rappeurs américains sont les rois du bling. Ils aiment ce qui est voyant, les gros bijoux et les grosses voitures. Mais Lil Uzi Vert, lui, va encore plus loin. Non seulement il a une collection impressionnante de voitures de luxe mais elles sont toutes customisées de telle façon qu'elles sont uniques et particulièrement voyantes et remarquables, décorées de couleurs vives ou inspirées de dessins animés "Kimi ni Todoke" et d'animés comme "Cowboy Bepo". Une collection sans égal dans laquelle il a investi des millions de dollars. Pour cela, il fait appel à un spécialiste, Michael Layton et à son équipe de 20 personnes de la boutique de design Car Effex à Sewell, New Jersey qui met en place les idées de Lil Uzi Vert.

Et si Lil Uzi Vert possède plusieurs voitures de luxe, il n'en a pas non plus énormément. "Simplement", il relooke plusieurs fois le même véhicule comme sa Lamborghini Urus de Slimere à 200 000 $ qui a déjà eu quatre looks différents comme on peut le voir sur le site XXL qui a passé en revue l'impressionnant garage du rappeur.

Audi R8