MF DOOM : ses streams ont augmenté de 870% !

Sa mort a boosté ses ventes.

Les streams de MF DOOM ont grimpé en flèche après l'annonce de sa mort prématurée en toute fin d'année 2019 par sa famille. Selon Billboard, le catalogue musical de la légende, qui comprend ses projets solo et ses collaborations, a enregistré plus de 25 millions de streams du 31 décembre au 5 janvier rien qu'aux États-Unis. Cela représente une augmentation d'environ 870% par rapport aux 2,6 millions de streams de son catalogue la semaine précédente. Billboard souligne également que plus de 5000 titres de MF DOOM ont été téléchargés entre le 31 décembre et le 5 janvier, ce qui représente une augmentation de 2 879% par rapport aux cinq jours précédents. Ses ventes physiques d'albums ont également augmenté de 1 264% avec 4 000 exemplaires vendus pendant cette période. Entre le 31 décembre et le 5 janvier, les streams de projets solo de MF Doom ont augmenté de 921%, tandis que ceux de Madvillain, sa collaboration avec Madlib, ont augmenté de 1181%.

Les cinq chansons les plus diffusées en streaming étaient "Rap Snitch Knishes" datant de 2004 avec 1,5 million de streams, le morceau, toujours de 2004, de Madvillain "Accordion" avec 1,4 million, "Doomsday" de 1999 avec Pebbles and the Invisible Girl avec 1,4 million, "All Caps" de Madvillain 1,4 millions, et "One Beer" de 2004 avec 1 million de flux. La plus grande augmentation sur un jour (8,8 millions de flux) s'est produite le 1er janvier, le lendemain du jour où la famille de MF DOOM a annoncé que le rappeur était décédé deux mois plus tôt à l'âge de 49 ans sans en donner la cause.

Si jamais, vous ne connaissez pas ou peu l'oeuvre de MF DOOM, on vous conseille de faire vous aussi grimper les chiffres et d'aller écouter, c'est le meilleur hommage à lui rendre.