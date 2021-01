Drake, Post Malone, Eminem et Future sont parmi les artistes les plus streamés de la décennie

Most streamed artists of the 2010s decade (US audio & video; via Nielsen)

#1 @Drake 36.3B

#2 @PostMalone 18.9B

#3 @Eminem 17.8B

#4 @ArianaGrande 13.9B

#5 @1future 13.9B

#6 @theweeknd 13.6B

#7 @taylorswift13 13.3B

#8 XXXTentacion 13B

#9 @edsheeran 12.9B

#10 @rihanna 12.8B