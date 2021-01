Niro : son énorme coup de gueule !

Les ventes ne font pas le talent !

Depuis l'avènement des réseaux sociaux, les chiffres de vente des albums, notamment deux des premières semaines, sont censés donner le la des nouveaux projets. Classements, certifications, tout est bon aujourd'hui pour classifier les albums mais aussi les singles etc. Niro a fait lui aussi cette constatation et ça le désole. Alors, il pris la plume pour dénoncer cette situation sur les réseaux sociaux et mettre à la fois les auditeurs et les médias face à leurs responsabilités.

Niro a un problème avec l'industrie, ce n'est pas une découverte ni un secret pour personne. Cette fois, il en a marre que l'on parle des chiffres plutôt que de la qualité des projets.