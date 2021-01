50 Cent, Snoop Dogg, Ice Cube : leurs messages à Dr. Dre

Ses amis sont inquiets.

La planète rap est en émoi. Dr. Dre est à l'hôpital pour une possible rupture d'anévrisme. S'il a donné des nouvelles rassurantes sur son compte Instagram et annoncé qu'il allait bientôt rentrer chez lui, beaucoup de rappeurs sont inquiets et ont appelé leurs fans à prier pour lui.

50 Cent s'est rendu sur Instagram pour demander à Dre de faire des pauses dans son travail.

"Guéris. Le stress tue, il faut se détendre."

Snoop Dogg a aussi écrit un mot pour le bon docteur sur Instagram et a partagé une vidéo où les voit ensemble ainsi qu'Eminem, 50 Cent et Wiz Khalifa sur la scène du festival Coachella.

"Retapes-toi Dr. Dre. On a besoin de toi cousin."

On remarque d'ailleurs que le Dogg a laissé le passage sur lequel on voit Eminem, tendant peut-être la main au Detroiter afin de mettre fin à leur différend. Il montre ainsi qu'il y a des choses plus importantes que l'ego, la santé par exemple, les amis et les bons moments passés ensemble.

Membre de NWA avec lui, Ice Cube a aussi demandé à ses followers d'envoyer tout leur amour à Dr. Dre

"Envoyez votre amour et vos prières au pote Dr Dre", a-t-il écrit à côté d'une photo de lui avec Dre sur le Hollywood Walk of Fame en 2017.

Send your love and prayers to the homie Dr. Dre. pic.twitter.com/dWSgzunpjj — Ice Cube (@icecube) January 6, 2021

Si ce sont des proches de Dre, d'autres rappeurs ont aussi exprimé tout leur soutien au producteur de génie.

DR DRE. GET WELL OG — 4HUNNID (@YG) January 6, 2021