Snoop Dogg vs Eminem : le clash pourrait prendre des proportions énormes

C'est du moins l'avis de KXNG Crooked.

Très proche d'Eminem mais originaire de Long Beach comme Snoop Dogg, KXNG Crooked a peur que le conflit entre les deux superstars ne devienne un des plus gros clashs de l'histoire du hip-hop.

KXNG Crooked est souvent très juste quand il parle du rappeur de Detroit. Proche de lui, il a d'ailleurs été un des feats du dernier album de Slim Shady, "Music To Be Murdered By" avec ses camarades de Slaughterhouse Joell Ortiz et Royce Da 5’9 sur le morceau "I Will". Aussi, quand il parle d'Em', il a une sensibilité très fine que n'ont pas nombre d'observateurs. Alors, dimanche, il a partagé une vidéo sur YouTube dans laquelle il revient sur le beef entre Snoop et Eminem. Il craint que cela évolue vers une situation beaucoup plus grave s'ils continuent dans ce sens.

"Pour tous ceux qui pensent que cette m*rde ne sera que quelques titres qui vont et viennent, vous vous trompez complètement. La situation a le potentiel d'être le beef le plus polarisant de tous les temps dans le hip-hop ! Et je pense que ce n’est pas bon pour la culture."

KXNG Crooked craint notamment que cela en se transforme en insultes raciales et que cela devienne quelque chose de plus grave que de la musique ou les diss track.

"Faites-moi confiance là-dessus. Ils en feront un truc racial et cela élargira le fossé dans notre culture. Cet écart sera comme le Grand Canyon quand ils en auront fini avec cette merde."

Vu le niveau des deux rappeurs et leurs liens passés, on espère plutôt qu'ils se réconcilieront, ce serait effectivement mieux pour tout le monde.