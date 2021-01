Pop Smoke a reçu des menaces avant son assassinat

Le frère de Pop Smoke s'est récemment exprimé dans l'émission de la comédienne Taraji P. Henson sur Facebook "Peace of Mind With Taraji". Il a notamment révélé que le rappeur avait reçu des menaces de mort peu de temps avant d'être assassiné

Plus tard dans la conversation, il a exprimé ses sentiments sur l'équipe que Pop avait autour de lui à l'époque.

Obasi Jackson a aussi expliqué comment il avait appris la mort de son frère.

"C'était fou. Je ne vais pas mentir. Je me suis réveillé tôt. Une de mes colocataires est venue me voir et a frappé à ma porte et elle m'a dit : 'je suis désolé de te dire ça. Je déteste être la personne qui doive te le dire mais ton frère est décédé. Je me suis demandé de quoi elle parlait... Je suis allé dans la salle de bains, je me suis assis par terre, j'étais juste comme... Je me demandais si c'était vrai, j'étais dans un état de confusion total, mais elle m'a confirmé que c'était vrai."