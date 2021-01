Young Thug : le rap français réagit

Si le débat fait rage, les artistes sont suivis par beaucoup de twittos qui montrent des exemples où le rap français pue la rue comme dans cet extrait du mythique morceau de la Mafia K'1 Fry, "Pour ceux".

Rohff il éteint Young Thug juste avec ce son pic.twitter.com/KEXKLjGRlW — laquica♋️ (@quica69) January 4, 2021

Si le débat est sans fin, on peut quand même dire que Young Thug est comme beaucoup d'Américains, il ne sait pas de quoi il parle dès lors que ça ne le concerne pas ou que ça ne concerne pas les Etats-Unis et on a envie de lui dire cette phrase de NTM : "Viens faire un tour dans nos banlieues, regarde la jeunesse dans les yeux". Ce n'est peut-être pas Atlanta, mais ce n'est pas non plus des manoirs avec jardins... Encore un qui a perdu une occasion de se taire...