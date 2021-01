Aya Nakamura, Jul et Gims sont milliardaires !

En vues sur YouTube.

L'année 2020 a été fertile pour plusieurs artistes hexagonaux. En effet, Gims, Jul ou encore Aya Nakamura sont devenus milliardaires en vues YouTube. On espère pour eux que cela soit bientôt le cas concernant leur fortune. Mais toujours est-il que ce sont les seuls artistes francophones à avoir réussi cette performance en 2020. Un sacré exploit pour eux.

C'est le compte Twitter Midi/Minuit qui a fait les comptes en se basant sur les données de YouTube Charts et montré que sur l'année 2020, les trois artistes ont franchi le milliard de vues.

Aya Nakamura : 1 230 000 000 vues

Gims : 1 060 000 000 vues

Jul : 1 050 000 000 vues

Jul peut compter sur une base fan très importante qui le suit de très près et est toujours présente lorsque l'artiste marseillais sort un nouveau clip. Il bénéficie aussi de la puissance du titre "Bande Organisée" qui a affolé les compteurs de vues cette année. Et puis, avec trois projets sortis dans l'année 2020, il n'est pas étonnant de le trouver à cette place. Aya Nakamura est un peu dans le même cas de figure mais on peut penser que sa volonté de s'internationaliser, notamment avec des artistes venus d'Outre-Manche lui a donné un public supplémentaire. Gims, quant à lui, bénéficie de la largesse de sa musique qui lui permet à la fois de toucher le public rap mais aussi celui de la variété française. Donc, en y réfléchissant bien, il n'est pas vraiment étonnant de les retrouver là mais ce n'est pas une raison pour minimiser leurs performances.