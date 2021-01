Young Thug pense que les rappeurs français sont des petits bourgeois

Le rappeur américain perd une occasion de se taire.

C'est une vidéo qui est devenue virale sur Twitter. Invité à s'exprimer sur le rap tel qu'il se vit et se fait dans d'autres pays, Young Thug a prouvé son inculture en expliquant que les rappeurs français et anglais étaient des bourgeois qui n'ont rien fait de chaud dans la rue. Evidemment, les réactions ne se sont pas faites attendre et l'artiste d'Atlanta en a pris pour son grade.

Young Thug a perdu une occasion de se taire. Alors qu'il parlait du rap dans différentes pays, il a expliqué qu'il ressentait ce que voulait dire les rappeurs de Floride dont beaucoup sont d'origine haïtiennes. Il s'est ensuite égaré dans une comparaison douteuse...

"Ils sont vrais. Ce sont des vrais bails que tu entends dans leurs chansons, pas comme ces rappeurs de Londres ou de Paris avec de beaux jardins verts dans lesquels ils ont grandi. Les gars vivaient probablement dans des manoirs ou des hôtels. Vous n'avez rien fait de chaud dans la rue..."

Young Thug dit que les rappeurs de Paris et de Londres sont des bourgeois qui n’ont rien fait de chaud dans la rue ???? pic.twitter.com/BcK4f01e6j — Specta aka Ti TMZ (@spectafb) January 3, 2021

Evidemment, les propos du Thugger n'ont pas manqué de faire réagir de ce côté de l'Atlantique. Sadek, par exemple, s'est montré particulièrement virulent.

"A force de côtoyer les petits suceurs de là Hype parisienne voilà l’image qu’ils ont de Paname."

A force de côtoyer les petits suceurs de là Hype parisienne voilà l’image qu’ils ont de Paname ????‍♂️????‍♂️????‍♂️ https://t.co/a3Wozo3xHO — sadek (@Sadekniuum) January 3, 2021

D'autres internautes, qu'ils soient rappeurs ou non, lui ont rappelé certaines vérités.

Young Thug il fait un peu trop le bandit pour un gars qui mets des robes pic.twitter.com/Znleh6IWTZ — erk'Elie (@zoulette2meudon) January 4, 2021

Voici à gauche une maison typique d’un quartier chaud américain et à droite des immeubles typique de la banlieue parisienne. désolé Young Thug mais nous n’avons pas les mêmes valeurs. pic.twitter.com/8QZI8XDjz5 — hodyogaudi (@hodyogaudi) January 4, 2021

Les manoirs dans la tête de young thug https://t.co/rN9ZlKxIqd pic.twitter.com/F4YjalW2Jd — Zakariaehh Mais vous fumez monsieur (@AroufleSalem) January 4, 2021

Devenu un trending topic sur Twitter, Young Thug s'est senti obligé de répondre à toutes les accusations dans une maladroite explication vidéo reprise par Wrld Mag. Il y dit notamment :

"Quand je parlais des rappeurs européens, je parlais en réalité des rappeurs de classe moyenne, des blancs, des mecs comme ça. Je connais des vrais gangsters qui ont fait de vrais trucs. J'ai plein d'histoires comme ça, je n'étais clairement pas en train de parler d'eux, ils font ça pour de vrai. Mon jumeau, 21 Savage, a de la famille là-bas dans la rue, je connais de vrais gangsters là-bas."

???? La réponse de Young Thug concernant ses propos sur les rappeurs de Paris & Londres pic.twitter.com/JxuGZmXN2m — WRLD (@wrld_mag) January 3, 2021

Rohff l'a invité à venir faire un tour dans les cités françaises afin que l'ATLien se rende compte de la vérité.

D'autres suggèrent qu'il a sans doute trop regardé la série "Emily In Paris" qui montre un tout autre visage de la capitale.

Je crois Young Thug il a un peu trop regardé cette série pic.twitter.com/bQd802iqvq — Faut que je tweete plus avec ce compte (@EstGore) January 4, 2021

Toujours est-il que Young Thug a perdu une occasion de se taire et il a intérêt à faire très attention si jamais il lui prenait l'idée de faire un concert en France...