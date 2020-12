50 Cent milite pour un Verzuz entre Lil Wayne et Drake

Fifty méprise la proposition de Ja Rule.

50 Cent a décidé de ne pas répondre à Ja Rule qui se dit prêt à faire un Verzuz avec lui. Il préfère voir une battle entre Lil Wayne et Drake snobant ainsi les déclarations récentes de son ennemi.

C'est clair que l'affiche aurait de la gueule, Lil Wayne et Drake ont beaucoup en commun puisque l'un a découvert l'autre et a été son mentor et qu'ils ont sans doute autant de tubes l'un que l'autre. En les opposant, on couvrirait largement les 10-15 dernières années et on aurait surtout l'assurance d'écouter des tubes imparables. Mais la question que l'on peut se poser c'est : qui jouera les (nombreux) titres qu'ils ont en commun ?

En demandant un Verzuz entre Drizzy et Weezy, 50 Cent détourne l'attention et de fait, méprise la proposition de Ja Rule qui veut toujours s'opposer à lui. Il avait d'ailleurs également "oublié" de répondre à T.I qui voulait aussi s'opposer à lui alors que Wack 100, le manager de The Game travaille à réunir les deux rappeurs dans une session. Mais ce que Fifty veut voir, c'est l'opposition entre Drake et Lil Wayne. Le reste...

"Je pense que la meilleure chose serait Wayne vs Drake.Ils représentent deux styles différents dans la même période, donc ce sera divertissant de les regarder tous les deux."

Bien sûr, Lil Wayne est le mentor de Drake et une des raisons de son incroyable succès. Mais l'idée de 50 Cent n'est pas bête du tout. Elle offrirait ce que l'on n'a pas encore vu, c'est-à-dire, un rappeur et son protégé. Rappelons qu'en 2014, lors d'une tournée commune "Drake v. Lil Wayne", les deux rappeurs faisaient sur scène le même format qu'un Verzuz et cela électrisait la foule alors Fifty pense qu'une telle opposition aurait une répercussion encore plus importante que l'une des batlles les plus récentes, celle entre Jeezy et Gucci Mane.