Megan Thee Stallion : "'WAP'fait peur aux hommes"

L'année de Megan Thee Stallion a été folle à tous les niveaux. Elle s'est fait tirée dessus par Tory Lanez lors d'une soirée mais elle a aussi connu des deux premiers numéros avec le remix de "Savage" avec Beyoncé et surtout avec "Wap" en feat avec Cardi B et sorti son premier album. Elle est revenue sur tout ces sujets dans l'édition anglaise de GQ et notamment sur les réactions masculines après le succès de "Wap", comme celle de Snoop Dogg, par exemple.

"Certaines personnes ne savent tout simplement pas quoi faire lorsqu'une femme contrôle et prend possession de son propre corps. J'ai l'impression que pendant longtemps les hommes ont eu l'impression de contrôler les relations sexuelles et maintenant que les femmes disent : "hé , moi aussi je veux du plaisir, c'est comme ça que je le veux et pas comme ça, cela effraie les hommes, cela leur fait peur et ils se sentent en insécurité."