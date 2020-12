Vald dans "The Voice" !

Il aidera Marc Lavoine.

Quand on vous dit que le rap prend possession de plus en plus de terrains ! Après Booba dans la "Star Academy", Gims en couverture de "Paris-Match", voici qu'on apprend que Vald va aider Marc Lavoine dans "The Voice" comme co-coach avec les talents.

C'est Nikos qui a révélé cette information lors d'une conférence de presse le 22 décembre pour présenter le saison 10 de "The Voice"'. Vald fera partie de l'aventure, une première pour un rappeur depuis que Soprano s'est assis dans les fauteuils rouges. Si l'artiste du 93 ne prendra pas place dans les mythiques fauteuils, sa présence dans l'émission comme coach "adjoint" est quand même une bonne nouvelle parce qu'il aurait sans doute été plus simple de prendre un "rappeur-chanteur" comme Dadju ou Gims par exemple. Prendre Vald comme coach est un vrai symbole : celle que le rap est désormais une musique comme les autres. Enfin, pas tout à fait, parce que si on en parle autant, c'est que cela reste encore une exception et là où la présence d'un chanteur de rock, de pop ou de variété française n'aurait pas fait débat, la présence de Vald reste considérée comme une exception. Enfin, c'est quand même quelque chose de positif alors ne boudons pas notre plaisir, on prend ! Et c'est Marc Lavoine qui a pris cette décision invitant Vald et Benjamin Biolay à participer à ses coachings.

Cela consolera sans doute le rappeur de ne pas pouvoir travailler avec Booba qui lui a mis un violent stop après que le rappeur d'Aulnay-sous-Bois ait fait un feat avec Gims...