Les liens sacrés : l’autobiographie de la Mafia K'1 Fry par Manu Key [I/IV]

"Les liens sacrés", premier livre du rappeur Manu Key. Publié aux éditions Faces Cachées et Hors-Cadres et préfacé par Kery James, cet ouvrage autobiographique vient considérablement enrichir les archives du rap français. Après que le public ait découvert, adulé et repris la Mafia K'1 Fry ; l’auteur nous offre aujourd’hui l’occasion de découvrir l’histoire de sa constitution.

L’odyssée de cette Mafia hors-norme est à la fois fortuite et logique. C’est à l’aîné Manu Key que l’histoire la doit. Tout commence un après-midi d’été à la MJC d’Orly dans le Val de Marne. Lorsque Manuel Coudray, de son vrai nom, invite le jeune Alix Mathurin aka Kery James-qui l’observait jusqu’alors danser à travers la vitre à rejoindre la répétition-se noue une relation fraternelle quasi immédiate. C’est ce jour-là, du début des années 1990, que se forgent les liens sacrés. Ces liens qui enfanteront la Mafia K'1 Fry. 30 ans plus tard, le OG discret nous livre enfin ce récit. Le sien, et celui de la formation de ce collectif qui deviendra et demeurera l’étendard du 94.

Pilier de la Mafia K'1 Fry

Au départ, Manu Key est un cas typique. Comme beaucoup d’autres victimes à cette époque, la fièvre du hip-hop s’empare de lui. Suivent rapidement l’écriture, la recherche de productions et la nécessité de créer des titres. Cette maladie, il aurait pu la vivre en solitaire et laisser le destin décider de son succès ou de sa ruine. Cependant, c’est bien parce qu’il est lui, généreux maladif et incurable bienveillant que l’expérience va entrer s’inscrire dans la postérité. Avec Jahson et Mista Flo, il crée le groupe Posse Ideal. Les influences viennent essentiellement de New-York. Très vite, l'importance de travailler la présence scénique et d'imaginer des prestations travaillées naît au sein du groupe. L'aventure de trois mecs fauchés qui rêvent de partager leur musique donne lieu à d'incroyables anecdotes à l'heure où le monde assiste au passage à la 5G.Pour les sessions d'enregistrements, on paye quelques francs chez Ticaret, l'une des premières boutiques de streetwear, située à Châtelet. On vient de partout alors on se croise, on s'admire et on fait des morceaux ensemble. C'est là-bas que Manu Key fait la rencontre des Sages Poètes de la Rue avec lesquels il collabera plusieurs fois:

"De mon côté, j'avais des atomes crochus avec Dany Dan, le troisième membre, avec qui je partageais une teinte commune dans notre musique."'

Celle avec DJ Mehdi, de Colombes va considérablement changer influencer le parcours du Posse, qui deviendra Different Teep. C'est aussi avec lui qu'on apprend comment des titres sont enregistrés depuis le fond d'une armoire, en guise de cabine, et qu'on bricole des maquettes avec des bouts de ficelle.

Dj mehdi et Manu Key, 1996. (Via Faces Cachées éditions.)

A l'époque, vrais reconnaissent vrais, si ça rappe dans un coin, ça se sait et ça finit par se croiser. C'est donc sans surprise qu'au fil du récit, sont mentionnés des noms comme celui de Sulee Bee Wax, aujourd'hui animateur sur Mouv, de MC Solaar, premier MC populaire et son dj Jimmy Jay qui feront plus tard des passes décisives à Ideal J ou encore Rocé.

Jeunes français d’origines africaines. Du Nord à l’Ouest, du Sud à l’Hexagone et jusqu’à la Caraïbe. Voilà ce que représente la Mafia K'1 Fry. Tous originaires du Val de Marne, la galère les fait se rencontrer. Peu de choses à faire dans le coin, peu de moyens mais de l’énergie à ne plus savoir qu’en faire. Là où sévit l’ennui, au fin fond des banlieues, nombreuses sont les tentations. On bascule facilement dans le crime, la violence, la mort. Sauf, si l’on fait la bonne rencontre au bon moment. De cela, Kery James est le premier à témoigner. C’est autour de sa relation avec Manu Key que se crée le fabuleux destin de MK et ses poulains. Se joindront à eux Teddy Corona, Jessy Money puis Rocco et Selim. Ils seront de fait les héritiers directs du Posse Ideal :

"Nous voulions quelque chose de très new-yorkais et assez politique dans la conception musicale. Une musique de caillera qui serait la voix d'une jeunesse, pour représenter le quartier."

S'ajouteront Rohff, Mokobé, Rim’K et AP, qui formeront le 113 (dont on apprend au passage l'origine du nom) et d'autres talents alentours :

"Par le biais de Kery qui était clairement le moteur de ce petit collectif de jeunes de son âge, nous avons commencé à passer beaucoup de temps à Vitry, à créer des liens, à traîner ensemble."

Rocé et Manu Key. Crédit photo: Magalie F. Fouquet.

Même à Vitry, par ailleurs, cette organisation, cette nature de fonctionner en faction, était présente dès l'origine notamment avec L'Union et le collectif DSF. Très vite, les uns accompagnent les autres à travers la France et partagent des scènes. Tous ne sont pas artistes, mais bel et bien impliqués dans la Mafia K'1 Fry. Instinctivement, c'est l'esprit de famille qui règne. Il s'agit de la seule entité qui puisse se vanter d’avoir placé au cœur de son fonctionnement des valeurs fortes telles que la fraternité et le respect, sans facéties ni compromissions, même lorsque les sirènes du succès ont sifflé à en rendre sourds les Val-de-Marnais. Dans l’ombre ou dans la lumière, tous ont joué un rôle important dans l’aventure artistique puis commerciale du groupe. Un "collectif" ici le mot n'est pas vain. C'est dans cette émotion qu'un soir de concert à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis, Douma le parrain trouve un nom à cette entité :

"Putain, on dirait une mafia, avec que des cainfr ! C'est la Mafia Cainfry !".

La motion est adoptée à l'unanimité. Les liens sacrés est le nom du tout premier album du groupe. Naturellement, c'est le nom de ce livre, et comment cette histoire aurait-elle pu être résumée autrement ? La Mafia a offert aux rappeurs de l’écurie de briller dans leur discipline ; aux techniciens le champ libre à leur talent ; aux entrepreneurs en devenir d’émerger. Bien au-delà de la musique…