DaBaby bientôt à la retraite ?

Le rappeur veut se retirer dans 5 ans.

DaBaby fait la couverture du magazine XXL. Une récompense logique pour son année plus que productive, pour la qualité de ses projets et ses résultats chiffrés. Dans une longue interview, il a dit quelque chose qui nous a fait tilter. Alors qu'il est finalement assez jeune dans le game, il envisage de se retirer dans cinq ans pour développer son label, Billion Dollars Baby Entertainment et produire de nouvelles superstars. Une décision surprenante qu'il a expliqué dans les colonnes du magazine.

Alors que la carrière de DaBaby est au Zénith et qu'il vient seulement de goûter au succès, le rappeur envisage déjà sa sortie. "Cinq ans, je serai à la retraite dans cinq ans", a révélé DaBaby dans son interview avec XXL. Pour autant, s'il s'éloignera du micro, il restera dans le monde de la musique dans laquelle il se voit toujours très actif. "Je ne rapperai plus dans cinq ans", a-t-il poursuivi. "Je ne rapperai plus mais je créerai d'autres superstars."

Il faut dire que le rappeur a déjà commencé son travail de producteur. Il possède déjà son label, Billion Dollar Baby Entertainment, sur lequel il a déjà signé cinq artistes : KayyKilo, Wisdom, Rich Dunk, DJ K.i.D, ainsi que Stunna 4 Vegas. Bien que sa carrière prenne son envol, DaBaby a également pris le temps de les aider à façonner et à guider leurs trajectoires. Et son plan quinquennal prend en compte les résultats de ses poulains et de son label. "Dans cinq ans, Billion Dollar Baby Entertainment sera certainement l'un des labels les plus en vogue du game."

On le voit DaBaby a tout planifié. Et, heureusement pour nous, il reste encore cinq ans de plaisir avant de le voir raccrocher.