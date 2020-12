Verzuz : the Game est chaud pour une battle face à 50 Cent !

L'affiche serait énorme.

Alors que la saison 2 des Verzuz a été lancée par Timbaland et Swizz Beatz, les battles ne sont pas encore définies et les rumeurs vont bon train. Si le lancement a été l'occasion pour Jeezy et Gucci Mane de faire la paix, la suite devrait opposer les deux rappeurs de la Bay Area, E-40 et Too Short. Mais celle que tout le monde attend, outre celle entre Dr. Dre et Diddy, c'est la battle entre 50 Cent et The Game, une idée que ne désespère pas de faire aboutir la manager du rappeur de Los Angeles d'autant que son "client" est plutôt d'accord avec cette idée et que Fifty est l'un des premiers à avoir lancé l'idée. On se demande alors ce qui pourrait encore l'empêcher ?

The Game est prêt à rentrer sur le ring des Verzuz mais à une seule condition : que son adversaire soit 50 Cent. Il a expliqué sa position dans la célèbre émission "LA Leakers" en affirmant qu'il ne voyait pas un autre rappeur que l'ancien patron du G-Unit pour entrer dans l'arène avec lui.

"Vous ne pouvez pas vraiment parler de Fif et de hip-hop sans que quelqu'un ne parle de moi à un moment et vous ne pouvez pas parler de moi quand que quelqu'un vous dise que 50 a écrit tous mes tubes... Il y a un truc entre Fif et moi, entre moi et Fif. Et donc, en ce qui concerne les Verzuz, c'est la seule personne avec qui j'aurais envie d'en faire un, car c'est le plus logique et personne d'autre ne peut vraiment venir avec moi. Il n'y a personne qui puisse faire un Verzuz avec Lil Wayne ou un Verzuz avec Drake à moins qu'ils ne soient l'un avec l'autre. C'est pareil pour moi, il n'y a personne d'autre que 50 . Je ne suis pas sûr que nous allons le faire, mais si nous le faisons, j'en suis."

Il y a quelques mois, 50 Cent avait tenu peu ou prou le même discours en disant :

"Même si nous nous sommes engueulés et combattus au début, je préfère le voir profiter de cet élan plutôt que ça soit quelqu'un d'autre. Il fera toujours partie de G-Unit et de l'héritage global. Même si vous voulez juste vous concentrer sur la rupture."

En attendant ce possible énorme coup, la prochaine battle opposera E-40 et Too Short qui prennent la place du duel entre Keyshia Cole et Ashanti, cette dernière ayant contracté le Covid-19. Leur battle aura lieu le 9 janvier prochain, une façon idéale de commencer l'année 2021.