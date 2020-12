Assa Traore en couverture de Time Magazine

La jeune femme a été désignée "Gardienne de l'année".

Alors que les violences policières en France continuent d'être toujours plus d'actualité (notamment après l'affaire récente Michel Zecler), les observateurs du monde entier commencent à noter que la police française a un problème avec le peuple... Incompréhension, agressivité, racisme et absence de dialogue ou de remise en question, tous les ingrédients pour faire exploser une situation sont présents. De l'autre côté, les personnalités et associations qui luttent contre cette montée de la violence sont mis en avant, comme le Time l'a fait pour Assa Traore.

La jeune femme, qui a monté le collectif "Justice pour Adama" après la mort de son frère à la suite d'une arrestation, a en effet été désignée pr Time Magazine comme la "Guardian Of The Year" pour l'année 2020. Son combat contre le racisme institutionnel a évidemment une forte résonance, notamment dans les pays anglophones développés qui sont depuis longtemps déchirés par ce genre de problématiques. On rappelle que le média avait déjà mis Assa à l'honneur dès 2016 lors du début de sa lutte.

Évidemment on ne peut pas s'empêcher de faire un parallèle entre la récente mort de George Floyd et celle d'Adama Traore, décédé dans des circonstances quasi-similaire. L'impact des deux affaires a poussé le Time à mettre la jeune militante en avant. En espérant évidemment qu'elle finisse un jour par être entendue... Pour les plus curieux, on avait posé quelques questions à Assa lors de la polémique sur la loi "Sécurité Globale".