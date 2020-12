KXNG Crooked veut réconcilier Eminem et Joe Budden

Décidément, l'entourage d'Eminem fait tout pour que les clashs du rappeur se résolvent. Royce Da 5'9 a joue le rôle d'intermédiaire pour faire cesser celui avec Nick Cannon et il a aussi travaillé au rapprochement du Detroiter avec Lord Jamar des Brand Nubians. Cette fois, c'est un autre proche de Slim Shady, KXNG Crooked, qui veut oeuvrer à la fin du beef qui oppose Em' à Joe Budden.

KXNG Crooked a été signé sur le label d'Eminem, Shady Records, et a fait partie du supergroupe Slaughterhouse avec Joe Budden. Il est donc bien placé pour parler de la relation entre les deux hommes mais surtout pour essayer de les faire asseoir à la même table afin qu'ils discutent. C'est en tout cas le plan qu'il a expliqué lors d'une récente interview sur le podcast Nothing Beats Experience de Smoothvega.

"Je pense que Joe va refaire de la musique. Il y a des choses qui se sont produites et ne devont pas nous arrêter à ce qui s'est passé. Mais il a quand dit certaines choses et il doit comprendre, je lui dis toujours, qu'il a une voix qui porte dans le game et que s'il dit quelque chose, cela va résonner. Il a dit des choses sur lesquelles je n'étais pas d'accord, notamment sur Shady Records. Il a dit : il s'est passé ça alors qu'en réalité, cela ne s'est pas vraiment passé comme il le dit. Donc, il doit faire attention à ce qu'il dit. Un jour, j'espère qu'Em' et lui pourront s'asseoir et parler. Ils ne seront plus amis, il faut juste qu'ils soient des hommes qui se parlent parce qu'ils font la même chose. Ce sont deux artistes vraiment profonds, ils adorent leur métier. Si vous écoutez Em' et Joe, il y a beaucoup de similitudes. Ce sont de bons mecs qui essaient de faire la même chose. J'ai vraiment l'impression qu'il y a eu beaucoup de bruit pour rien et j'espère vraiment qu'ils s'assoient, je pense que ça peut vraiment arriver".