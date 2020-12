Validé : la série parodiée par Jamel et son comedy club

Une séquence hilarante !

Dans les rayons satisfactions de l'année 2020, la série de Franck Gastambide, "Validé" trônera à une belle place. Diffusé sur Canal+, elle ouvre au public les coulisses du rap game et a fait d'Hatik une star. Aujourd'hui, alors que la saison 2 est en plein tournage, Jamel et ses camarades du Comedy Club ne s'y sont pas trompés en en détournant les codes pour en faire une parodie hilarante.

Mercredi 3 décembre, la chaîne cryptée diffusait le "Gala du Jamel Comedy Club" animé par Samuel Bambi et qui réunissait une nouvelle génération d'humoristes qui ont imaginé la parodie de la série "Validé". Parmi eux, on retrouve Paul Mirabel et Az qui ont repris la scène dans laquelle Apash vient freestyler alors que Mastar en est l'invité. Les auteurs de ce sketch annoncent avoir pris les "deux plus gros succès de ces dernières années : Intouchables et Validé" et les avoir mixé pour devenir "Invalides", le tout devant l'équipe de la série, Franck Gastambide en tête. On ne vous spoile rien, on vous laisse regarder...

Invité également dans l'émission "Planète Rap" pour assurer la promotion du gala, Jamel et ses camarades ont voulu faire le buzz (avec humour évidemment) en clashant Booba et Kaaris.