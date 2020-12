Swizz Beatz et Timbaland essaient toujours d'organiser le Verzuz entre Dr. Dre et Diddy

Il y a de l'espoir.

Ce serait une des plus grosses affiches des battles Verzuz si jamais Timbaland et Swizz Beatz arrivaient à leurs fins : Dr. Dre vs. Diddy. West Coast vs East Coast, Tupac vs. Biggie, Los Angeles vs. New York. Tous les ingrédients seraient alors réunis pour un moment d'anthologie, n'ayons pas peur des mots. Mais, parce qu'il y a évidemment un mais, réunir les deux moguls n'est pas si simple que ça. Cela n'empêche pas Timbo et Swizz d'y croire et d'y travailler.

Lorsqu'ils ont créé le format durant le premier confinement, les deux producteurs ne pensaient sans doute pas que cela allait prendre une telle ampleur, ni que leurs Verzuz allaient devenir un véritable phénomène de société, permettant, entre autres, de faire la paix entre Brandy et Monica ou de réconcilier Jeezy et Gucci Mane.

Dans une interview commune pour TMZ, les deux beatmakers ont reconnu que la rencontre entre Gucci Mane et Jeezy était "monumentale" et qu'ils travaillaient toujours à réunir Dr. Dre et Diddy. Swizz a quand même avoué que les chances de réussites étaient minces, mais que quelque chose avait bougé.

"Maintenant, c'est différent. Je ne peux pas dire ce qui va se passer. Nous laissons simplement l'univers faire bouger les choses naturellement. Je ne vais pas dire non, je ne dirais plus jamais non."

Ce n'est pas une confirmation, cela veut dire que le projet reste envisageable. Et puis, les chiffres parlent pour eux. Ils ont partagé ceux de la battle entre Jeezy et Gucci qui a été écoutée par 9,1 millions de personnes. Une audience si impressionnante qu'elle a battu celle de "The Voice" ou celle des Latin Awards. De quoi convaincre Dre et Diffy ? On l'espère en tout cas !