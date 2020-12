Wejdene dans la liste des 50 Françaises qui ont fait 2020

Un nouvel honneur pour la jeune chanteuse.

Si beaucoup vont garder un souvenir horrible de 2020, crise sanitaire et confinement obligent, il y a en a une qui ne restera que sur du positif en cette année si particulière. Wejdene, qui vient d'être disque d'or pour son premier album "16", fait aussi partie de la liste des femmes qui ont marqué l'année dans le classement établi par le magazine Vanity Fair.

Décidément, la seule à qui tout sourit en 2020, c'est bien Wejdene. Récemment certifié pour son premier album "16", elle a aussi été honorée par son classement dans la liste des Françaises qui ont fait 2020 aux côtés de personnalité comme Adèle Haenel, Aïssa Maïga, Virginie Despentes etc.

"Son nom vous est peut-être étranger mais ceux qui se sont confinés avec des adolescents savent. Comment échapper à ce pur produit de la viralité de TikTok ? Encore anonyme en mars, la chanteuse est devenue une star au printemps quand son tube RnB Anissa, relayé sur le réseau social, a inspiré des centaines de milliers de reprises et est devenu disque de platine. Jean-Luc Mélenchon s’en est d’ailleurs approprié la punchline grammaticalement déviante : « Tu prends tes caleçons sales et tu hors de ma vue !"

Il faut dire que cette phrase a fait monter son buzz et qu'elle a aussi permis à son titre, "Anissa" d'être certifié disque de platine. Cela a, en tout cas, propulsé Wejdene sur les devants de la scène et a fait d'elle un phénomène musical et de précocité. Récemment honorée d'un disque d'or pour son album "16", la jeune fille voit un avenir radieux s'ouvrir devant elle...